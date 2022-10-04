Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da çalıntı otomobil yakalanan şahıs: "Ben almadım, kardeşimin arabası"

Bursa'da çalıntı otomobil yakalanan şahıs: "Ben almadım, kardeşimin arabası"

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalıntı otomobil yakalandı. Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birisi, "Ben almadım arabayı kardeşimin arabası" diyerek kendini savundu.

Olay, Gemlik'te ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı otomobil polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde bulunan biri kadın iki kişi ekiplerce gözaltına alınırken, otomobilin plakasının da çalıntı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin otomobil içinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta çok sayıda ev eşyası, elektrikli malzemeler ve kablolar bulundu.

Biri kadın iki şüpheli emniyete götürülürken, otomobilde otoparka çekildi.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.