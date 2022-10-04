Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa 3. sayfa haberi... Bursa'da çalıntı otomobil yakalanan şahıs: "Ben almadım, kardeşimin arabası"

3. Sayfa Haberleri

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa'da çalıntı otomobil yakalanan şahıs: "Ben almadım, kardeşimin arabası" Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalıntı otomobil yakalandı.

Bursa'da çalıntı otomobil yakalanan şahıs: "Ben almadım, kardeşimin arabası"

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalıntı otomobil yakalandı. Otomobilde bulunan iki kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birisi, "Ben almadım arabayı kardeşimin arabası" diyerek kendini savundu.

Olay, Gemlik'te ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıntı otomobil polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde bulunan biri kadın iki kişi ekiplerce gözaltına alınırken, otomobilin plakasının da çalıntı olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin otomobil içinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta çok sayıda ev eşyası, elektrikli malzemeler ve kablolar bulundu.

Biri kadın iki şüpheli emniyete götürülürken, otomobilde otoparka çekildi.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title