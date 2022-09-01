Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu

Bolu'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil Karabük'te terk edilmiş olarak bulundu.

Bolu'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil Karabük'te terk edilmiş olarak bulundu.

Olay Kurtuluş Mahallesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir park halinde bulunan plakasız otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerinde çalışma yapan ekipler aracın 1 hafta önce Bolu ilindeki sanayi sitesinde anahtarı üzerindeyken çalınan otomobil olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekilirken, otomobili çalan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karabük Bolu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title