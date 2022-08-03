Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu

Çalıntı otomobil polis ekipleri tarafından bulundu

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde çalınan otomobil polis ekipleri tarafından Yeşilhisar İlçesi'nde boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

 - Güncelleme:

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde çalınan otomobil polis ekipleri tarafından Yeşilhisar İlçesi'nde boş bir arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 45 saatlik güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında aracın üzerine başka bir araca ait çalıntı plaka takılı vaziyette il dışına çıktığını tespit eden ekipler, bahse konu çalıntı otomobili Yeşilhisar İlçesi Erdemli Mahallesi'nde boş bir arazide terk edilmiş halde buldu.

Otomobil polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title