Çalıntı ocağı internetten satmak isteyen kişi yakalandı - Haberler

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Çalıntı ocağı internetten satmak isteyen kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıntı ocağı internetten satmak isteyen kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonu sonucunda çalıntı bir ürünü internet üzerinden satmaya çalışan kişi yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin operasyonu sonucunda çalıntı bir ürünü internet üzerinden satmaya çalışan kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı özel ekip kuruldu. Ekibin uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucunda 24 Mayıs'ta Tepebaşı'nda bulunan bir ikametin bahçesinden çalınan sanayi tipi 2 adet başlıklı ocak için internet uygulaması üzerinden satış ilanı açıldığı tespit edildi. Çalıntı ocağı satmaya çalışan A.Y., ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Polis 3. Sayfa Haberler

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