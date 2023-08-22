Çalıntı motosiklette sentetik ecza ile yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durdurulan motosikletteki 2 şüpheliden sentetik ecza ele geçirilirken, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durdurulan motosikletteki 2 şüpheliden sentetik ecza ele geçirilirken, motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde durumundan şüphelenilen U.E. ve F.D.'nin bulunduğu plakasız motosikleti durduran Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin üst aramasında; toplamda 11 tablette 155 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis, kullanılan motosikletin de Tekirdağ'dan çalındığını tespit ederken, şüpheliler gözaltına alındı. - EDİRNE