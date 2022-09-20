Çalıntı motosikletle yakalandı gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da çalıntı motosikletle polis ekiplerine yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Adıyaman'da çalıntı motosikletle polis ekiplerine yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçan şahıs ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra motosikletle yakalanan E.A., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklet ise yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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