Çalıntı motosikletle polislerden kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak çalıntı motosiklet ile kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak çalıntı motosiklet ile kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kap Cami Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri Halit E., isimli şahsın kullandığı plakasız motosikletten şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Yunus polislerinin dur ikazlarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yunus polis ekiplerince birkaç dakika içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde motosikletin birkaç gün önce kent merkezinde çalındığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Cami 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çalıntı motosikletle polislerden kaçamadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.