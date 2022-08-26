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Çalıntı motosikletle kontrol noktasından kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çalıntı motosikletle kontrol noktasından kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı

Antalya'da jandarma trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı.

Antalya'da jandarma trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, ikinci kontrol noktasında yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Konyaaltı 4. ncü Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekiplerinin Bahtılı Mahallesinde gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında motosiklet sürücüsü 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu motosiklet Bahtılı Mahallesinde oluşturulan ikinci kontrol noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde, V.K.'nin kullandığı motosikletin çalıntı olarak arandığı tespit edildi

Olay ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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