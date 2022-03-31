Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar - Haberler

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Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

Eskişehir'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de çalıntı motosikletle hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ayrı işyerindeki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayına karışan motosikletli H.D. ve Y.D. isimli şüpheliler kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet bıçak ele geçirilirken, ayrıca olayda kullanılan motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Yakalanan Y.D. isimli şahsın çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Çalıntı motosikletle hırsızlık yaptılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Hırsızlık, Tepebaşı, 3. Sayfa, Haberler

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