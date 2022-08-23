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Çalıntı motosikletin sürücüsünün üzerinde tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Çalıntı motosikletin sürücüsünün üzerinde tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de plakasız ve çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinde tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de plakasız ve çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinde tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma esnasında ekipler tarafından fark edilen seyir halindeki plakasız motosiklet durduruldu. Çalıntı olduğu tespit edilen motosikletin sürücüsü K.K.'nın üzerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız silah, 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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