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Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

3. Sayfa Haberleri

Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalınan bir motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalınan bir motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kaldırım üzerinde uzun süre park halinde bulunan bir motosikletten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Plakası bulunmayan motosiklet otoparka çekilirken polis ekipleri motosikleti çalan ve daha sonra terk eden şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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