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Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çalıntı olarak ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde çalıntı olarak ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet esnasında yapılan kontrolde plakasız olarak durdurulan motosikletin yapılan sorgusunda motosikletin çalıntı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin Ö.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Motosiklet ruhsat sahibi Ö.Y. isimli şahsa teslim edilerek, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Jandarma Bingöl Solhan 3. Sayfa Haberler

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