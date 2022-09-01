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Çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 3 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda toplam 3 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesinde kamu düzenini sağlamasına yönelik farklı günlerde yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 3 adet çalıntı motosiklet, bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Çalıntı bir motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosiklet çaldığı tespit edilen H.D. isimli şüpheli ile, 2 çalıntı motosiklet, ruhsatsız tabanca ve fişeklerle birlikte yakalanan E.K. isimli şüpheli de adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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