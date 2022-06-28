Çalıntı motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi

Eskişehir'de çalınan 30 bin liralık motosiklet, hırsızlar tarafından farklı renge boyanmasına rağmen jandarma ekiplerince ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Alpu'nun Karakamış Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan bir motosiklet çalındı. Olay faillerinin yakalanması ve çalınan motosikletin ele geçirilmesi amacıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve istihbarat çalışmaları neticesinde, motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüphelinin kimlikleri belirlendi. Hırsızlık olayı faillerinin yakalanması için başlatılan çalışma neticesinde ise 4 şüpheli, çaldıkları motosiklet ile birlikte Eskişehir kent merkezinde yakalandı.

Ele geçirilerek muhafaza altına alınan motosiklet üzerinde yapılan incelemede, gövde kısmının sarıdan siyaha boyandığı tespit edildi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 şüpheli hakkında "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adli işlemlerin başlatıldığı ve Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile çalınan motosikletin sahibine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa