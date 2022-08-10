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Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

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Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Yakakayı mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonucu Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Dedektif Timleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacı ile bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şüphelinin üzerinde 0.5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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