Çalıntı motosiklet güven timlerince bulundu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edilen plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edilen plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerinde plakasız bir motosiklet, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince kontrol edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosiklet sürücüsüne; 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'plakasız araç kullanmak' suçlarından işlem yapılırken motosiklete de el konuldu. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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