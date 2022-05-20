Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı - Haberler

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Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıntı motosiklet evinde bulunan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

12 gün önce meydana gelen olayda E.Y.'ye ait 55 AGM 216 plakalı motosiklet Altınyaprak Mahallesi Emirgan Sokak'ta park halindeyken çalındı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyerek şahsın kimliğini belirleyen ekipler, şüpheli A.D.'nin Mevlana Mahallesi Cansu Sokak'taki evinde motosikleti buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.D. bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Emirgan, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

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