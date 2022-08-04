Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı

Çalıntı malzemelerin üzerindeki parmak izleri birçok şüphelileri yakalattı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ise tespit edilen parmak izlerinden olayların şüphelileri 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; çalınan malzemelerde bulunan parmak izleri üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü çalışma yapıldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda ortaya çıkan analizlerle ikametten, açıktan, otodan, elektrikli bisiklet ve çok sayıda mala zarar verme suçları aydınlatıldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ele geçirilen malzemeler Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü İz İncelemeler Şube Müdürlüğü'nde seri numaraları yönünden yapılan çalışmalarla aidiyetleri tespit edilerek sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili; M.Ç. (25), A.K. (22), F.Ç. (27), Y.D. (26), E.A. (38), S.E. (33) yakalanarak gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title