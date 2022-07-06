Çalıntı malzemeler hurdacıdan çıktı: Malzemeleri bulunan vatandaşlardan polise teşekkür

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir hurdacıda yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Ekipler malzemeleri sahiplerinin alması için emniyetin bahçesinde sergilerken, vatandaşlarda polis ekiplerine teşekkür etti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte son zamanlarda meydana gelen kablo, elektronik ve bakır malzemeler ile mazot ve akü hırsızlığı olaylarının faillerin tespiti ve çalınan malzemelerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıya operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, 100 adet matkap, 10 adet yıkama makinası ve buna ait parçalar, 10 adet hızar makinası, 282 litre mazot, 283 kilo yanmış bakır kablo, 23 adet traktör çeki ve ağırlık demirleri, 13 adet çeşitli ebatlarda akü, 12 parça halinde bakır leğen ve kazan olmak üzere hırsızlık malı olduğu değerlendiren 174 parça malzeme ele geçirildi.

Bulunan malzemeler emniyet bahçesinde sergileniyor

Polis ekipleri, operasyon çerçevesinde ele geçirilen malzemeleri emniyet bahçesinde sergiledi. Çalınan malzemelerini tespit eden vatandaşlar tutanak karşılığında alırken, polis ekiplerine de teşekkür etti.