Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı - Haberler

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Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından aranıyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde çalınan mallar karşılığında uyuşturucu temin ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından aranıyor. Şüphelinin Adapazarı ilçesindeki evinde yapılan aramalarda ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, V.A. isimli şüphelinin çalıntı mal karşılığında uyuşturucu temin ettiğini belirledi. Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüphelinin Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çok miktarda metamfetamin ile sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Karasu, 3. Sayfa, Haberler

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