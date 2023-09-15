Çalıntı araçla işyeri soygunu: Dakikalar içerisinde 130 bin TL'lik vurgun yaptılar

Esenyurt'ta ütü paketleme atölyesinin soyulma anları cep telefonu kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir ütü paketleme atölyesine çalıntı araçla gelen hırsızlar, dakikalar içerisinde 130 bin TL değerinde kıyafet çaldı. Çevredeki vatandaşların bağırmasına da kulak asmayan hırsızların o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Bir ütü paketleme atölyesine giren 3 şahıs, dakikalar içerisinde 13 koli içerisinde bulunan yaklaşık 130 bin TL değerindeki kıyafeti çaldı. Hırsızların çıkardığı sesleri fark eden mahalleli ise balkonlara çıkarak şahıslara bağırdı. Etraftan gelen tepkilere aldırmayan şahıslar olayın ardından kayıplara karışırken, geldikleri aracında Esenler'den çalındığı öğrenildi. Yaşanan o hırsızlık anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"130 bin TL gibi bir zararım var"

Yaşanan hırsızlığı anlatan işyeri sahibi Hüseyin Küçük, "Beni komşular aradı, yaşanan hırsızlığı videoya çekmişler. Polisi de aramışlar, ben geldiğimde poliste buradaydı. Daha sonrasında karakola gittik ve ifade verdik. 130 bin TL gibi bir zararım var. Zararım daha da büyük olabilirdi ama komşular bağırınca kaçmışlar, anca 13 koli çalabilmişler. Zaten araçta çalıntıymış, Esenler'den çalmışlar. Araç sahibi arkadaşta karakola geldi" dedi.