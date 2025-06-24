Çalıntı Araçla Akaryakıt Alıp Kaçan Şahıs Yakalandı

Çalıntı Araçla Akaryakıt Alıp Kaçan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da çalıntı bir araçla akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ücretini ödemeden kaçan sürücü, polis ve jandarmanın kovalamacası sonucu yakalandı. Olayın detayları inceleniyor.

Afyonkarahisar'da kullandığı çalıntı araç ile girdiği akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ardından ücretini ödemeden kaçan şahıs polis ve jandarmanın kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna 09 ER 591 plakalı Tofaş marka otomobil ile giren ve yakıt alan sürücü ardından ücreti ödemeden benzinlikten ayrıldı. Bunun üzerine istasyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası aracı Dinar ilçesi Uluköy mevkiinde durdurdu. Sürücünün yapılan kimlik sorgulamasında isminin M.T., olduğu tespit edilirken, ardından gözaltına alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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