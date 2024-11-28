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Çalıntı Araç İzmir'den Aydın'a Geçti

Çalıntı Araç İzmir'den Aydın'a Geçti
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İzmir'de çalıntı kaydı bulunan bir araç, Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

İzmir'de çalıntı kaydı bulunan araç jandarma ekiplerinin şüphesi ile Aydın'ın Söke ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkemer Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında O.B. isimli şüpheli şahsın sürücülüğünü yaptığı bir araç durduruldu. Devriye ekibi tarafından yapılan sorgu sonucunda aracın İzmir ilinden çalıntı kaydı olduğu tespit edilerek yakalandı. Çalıntı araç işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ruhsat sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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