Üye Girişi
Haberler

Çalınan Traktör ve Hasat Makinesi 26 Gün Sonra Bulundu

Çalınan Traktör ve Hasat Makinesi 26 Gün Sonra Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçi Dursun Tanrıverdi, 2 Ekim'de çalınan 2 milyon liralık traktörü ve 1 milyon liralık makinesine 26 gün sonra kavuştu. Jandarma, araçların ormanlık alanda bulunduğunu bildirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Dursun Tanrıverdi, tarlasından 2 Ekim gecesi çalınan 2 milyon liralık traktörü ile arkasına bağlı 1 milyon liralık makinesine 26 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sandıklı'da patates üreticisi Dursun Tanrıverdi, ilçeye bağlı Ballık köyü ve Ekinova köyü sınırındaki tarlasında bulunan 09 AFT plakalı 2021 model TR5-110 Newholland marka traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin 2 Ekim'de çalındığını söyledi. Traktörünü 2 milyon liraya ikinci elden yeni aldığını belirten Tanrıverdi, arkasına bağlı patates hasat makinesinin ise 1 milyon lira olduğunu ve ikisinin toplamda 3 milyon lira yaptığını anlattı.

Hırsızlıkla ilgili jandarmaya bilgi verdiğini ifade eden Tanrıverdi, olaydan 26 gün sonra jandarmanın kendisini arayarak mutlu haberi verdiğini kaydetti. Traktörü ve hasat makinesinin köyünden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dinar ilçesinin Uluköy yakınlarındaki orman alanda bulunduğunu dile getiren Tanrıverdi, "Bir avcı ormanlık alanda ağaçların arasında görüyor ve jandarmayı arıyor. Ekipler yaptıkları incelemede benim traktörüm olduğunu belirliyorlar. 3 milyon liralık elim, ayağım, ekipmanıma ulaştığım için çok mutluyum. Kim çaldı neden oraya bıraktılar henüz bilinmiyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hırsızlık Jandarma Sandıklı 3-sayfa Ekonomi Tarım Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor

 Şırnak'ta 7 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bir ilimizde dikkat çeken karar! Tüm giriş çıkışlar yasaklandı
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul Havalimanı'nda kendini vuran polis kim? Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi? Ural Kaspar kimdir? Ural Kaspar kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.