Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler

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Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi.

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evden çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde bir evden çalınan televizyonun bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştirdiği adresteki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler televizyonu çalan şahsın U.G. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın yapan JASAT ve Kadirli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri U.G.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından U.G. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen televizyon da sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Haberler

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