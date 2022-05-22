Çalınan telefon 10 dakika içerisinde kadın yunuslar tarafından bulundu - Haberler

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Çalınan telefon 10 dakika içerisinde kadın yunuslar tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalınan telefon 10 dakika içerisinde kadın yunuslar tarafından bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahsın arkadaşı tarafından çalındığını iddia ettiği telefonu Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev yapan kadın yunuslar tarafından kısa süre içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda, bir şahsın arkadaşı tarafından çalındığını iddia ettiği telefonu Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev yapan kadın yunuslar tarafından kısa süre içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde görev yapan kadın yunuslar suçluların korkulu rüyası oldu. Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs Cumartesi günü Orta Mahalle'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda E.T. isimli şahıs arkadaşının telefonunu arama yapmak için aldı. Telefonla birlikte bölgeden uzaklaşan E.T. uzun süre geri dönmeyince arkadaşı karakola gidip telefonunun çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şikayetin yaklaşık 10 dakika sonrasında Orta Mahalle'de devriye gezen kadın yunuslar bir şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.T'nin yapılan üst aramasında çalındığı iddia edilen telefon ele geçirildi. E.T. gözaltına alınarak karakola götürülürken, çalınan telefon ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosikletli Polis Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cep Telefonu, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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