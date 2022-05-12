Çalınan tarım aleti bulunup sahibine teslim edildi

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan tarım aleti jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde park halinde olan tarım aleti çalındı. Tarım aletinin sahibi durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hırsızlık olayının yaşandığı adrese gelen ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tarım aletinin bulunması için çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde çalınan tarım aleti bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan H.M.K. isimli şüpheli adliyeye sevk edilirken bulunan tarım aleti de sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa