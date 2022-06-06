Çalınan motosikleti Jandarma buldu - Haberler

Çalınan motosikleti Jandarma buldu Düzce'de köyden çalınan motosikletin peşine düşen jandarma ekipleri motosikleti ve hırsızlığı gerçekleştiren şahsı yakaladı. Düzce'de köyden çalınan motosikletin peşine düşen jandarma ekipleri motosikleti ve hırsızlığı gerçekleştiren şahsı yakaladı. Alınan bilgilere göre; Düzce merkeze bağlı bir köyde gerçekleşen olayda E.L. isimli şahsın motosikleti 2 Haziran günü öğlen saatlerinde evinin önünden çalındı. Durumu hemen jandarma ekiplerine haber veren E. L.'nin ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) harekete geçti. Ekipler, yaptıkları inceleme ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını yapan kişinin E.H. olduğunu belirledi. Şüpheli E.H.'nin evini belirleyen Jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda çalınan motosiklet bulurken şahsı gözlem altına aldı. Hırsızlıkla ilgili adli işlem başlatıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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