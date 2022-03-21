Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni'de gerçekleşen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, çalınan motosiklet Gaziantep'in Araban ilçesinde buldu. Motosiklet sahibine teslim edildi.

Motosikleti çalarak satan şüphelinin araması sürerken, çalıntı motosikleti satın alan K.A. ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Adıyaman, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title