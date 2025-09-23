Haberler

Çalınan Motosiklet Bulundu, Hırsız Tutuklandı

Çalınan Motosiklet Bulundu, Hırsız Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan motosikleti buldu ve hırsızlık şüphelisi F.Y.'yi yakalayarak tutukladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir çalınan motosiklet bulundu ve yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Yaşanan olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. isimli vatandaş motosikletini bıraktığı yerde bulamadığını ifade ederek Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

Bölgede geniş çaplı kamera görüntülerini inceleyen ve araştırma yapan ekipler, motosikleti F.Y. isimli şahsın çaldığını belirledi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, F.Y. isimli şahsı motosikletle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anadolu köylerinde dilden dile dolaşıyor: Peki nedir bu alkarası, kimlere musallat oluyor?

Anadolu'daki korku efsanesi: Korunmak için bakın ne yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kişinin can verdiği yangında korkunç detaylar

3 yanmış cesedin çıkarıldığı evle ilgili vahim detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.