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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te park halinde olduğu esnada çalınan bir motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundu.

Gaziantep'te park halinde olduğu esnada çalınan bir motosiklet jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Besni içesine bağlı Yeniköy'de devriye görevi atan jandarma ekipleri plakası bulunmayan O.D., idaresindeki motosikleti durdurdu. Motosikletin şase numarasından yapılan sorgulamasında motosikletin Gaziantep ilinden çalındığı tespit edildi. O.D., isimli şahıs hakkında işlem başlatılırken motosiklet ise yapılan incelemelerin ardından jandarma karakoluna çağrılan sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Gaziantep Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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