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Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Osmaniye merkezde çalınan motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, motosikleti çalan şahısların B.H.T, S.C ve H.M.S isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Jandarma Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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