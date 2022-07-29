Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çalınan motosiklet jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslime edildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, motosikleti çala şahsın K.A. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi tespit edilen şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. adliyeye sevk edilirken çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çalınan motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.