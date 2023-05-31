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Çalınan motosiklet 11 gün sonra bulunup sahibine teslim edildi

Çalınan motosiklet 11 gün sonra bulunup sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Çalıntı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulundu ve sahibine teslim edildi. Motosiklet sahibi, görevli memurlara teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

20 Mayıs Cumartesi günü Sorgun Mahallesi'nden çalındığı belirlenen çalıntı 07 JM 895 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından Mimar Sinan Mahallesi 6045 Sokak üzerinde bulunarak sahibine teslim edildi.

11 gün sonra motosikletine kavuşan motosiklet sahibi, görevli memurlara teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sorgun Mahallesi Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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