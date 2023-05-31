Çalınan motosiklet 11 gün sonra bulunup sahibine teslim edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 gün önce çalınan motosiklet, polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Çalıntı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde bulundu ve sahibine teslim edildi. Motosiklet sahibi, görevli memurlara teşekkür etti.