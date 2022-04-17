ADANA (İHA) - Çalınan motosiklet 1 buçuk saat sonra sahibine teslim edildi

ADANA - Adana'da polis ekiplerinin dikkati sonucu çalınan motosiklet saatler içinde yakalanarak sahibine teslim edildi. Motosiklet sahibi 1 buçuk saat içinde aracının bulunduğunu ifade ederek ekiplere teşekkür etti.

Olay merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. 16 Nisan akşam saatlerinde çalınan motosiklet, plakası sökülmüş seyrederken, Belediye Evleri Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden polis ekiplerinin dikkatine takıldı. Polisin "dur" ikazına uymayarak kaçan iki şüpheliler, motosikletin 84001. Sokak'ta kaldırıma oturmasıyla birlikte ekiplerden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleriyle kovalamaca sonucun da yakayı ele veren S.K. ve C.T.'nin kullandığı motosikletin saatler önce çalınan motosiklet olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"Teşkilatımızdan Allah razı olsun"

Motosikletinin bulunduğu haberini alan Muhammed Kavak, polislere teşekkür etti. Muhammed Kavak, "Türk Devleti'nden Allah razı olsun. 2 saat içinde motorumu buldular, 2 saat sürmedi bile 1 buçuk saat diyebilirim. Hepsinden Allah razı olsun teşekkür ederim onlara. Çok kötü bir duygu Allah'ım kimseye yaşatmasın. Tüm teşkilatımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ederim yeniden. Hepsinin ellerinden öperim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.