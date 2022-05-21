Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet, 2 gün sonra jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalınan elektrikli bisiklet, 2 gün sonra jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

18 Mayıs Çarşamba günü C.B. isimli şahsın Side Mahallesinde elektrikli bisikletinin çalındığı yönündeki müracaatı jandarmayı harekete geçirdi. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu inceleme ve araştırmalar sonucunda elektrikli bisikletin A.E. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlenirken, A.E. 20 Mayıs Cuma günü çaldığı elektrikli bisiklet ile birlikte ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda hırsızlık olayının şüphelisi ile ilgili adli işlem başlatılırken çalınan elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bisiklet, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title