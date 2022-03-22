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Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

Kayseri'de bir evden çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir evden çelik kasa çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Çalınan çelik kasa, toprağa gömülü halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir evden içerisinde 61 bin avro bulunan kasa çalındığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresini tespit etti. Yapılan aramalarda çalınan kasa bahçede gömülü olarak bulunurken, olayla ilgili S.A. (35), E.A. (32) ve E.A. (15) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ve E.A., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Çalınan çelik kasa toprağın altından çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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