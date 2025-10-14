Haberler

Çalınan Buzağı Polis Tarafından Bulundu, Annesiyle Kavuştu

Güncelleme:
Bahçecik Mahallesi'ndeki bir çiftlikten çalınan 25 günlük buzağı, polis ekipleri tarafından bulundu ve sahibine teslim edildi. Buzağının annesiyle buluşma anı duygusal anlar yaşattı.

Önceki gün ağıldan hırsızlar tarafından kucaklanarak çalınan buzağı polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Buzağının annesine kavuşma anı duygulandırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, önceki gün merkez Bahçecik Mahallesi'ndeki Mehmet Oruç'a ait çiftlikte meydana geldi. Akşam saatlerinde çiftliğe gelen 2 şahıs, ağıla girerek 25 günlük buzağıyı kucağına alarak çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden çiftlik çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar çerçevesinde olayı gerçekleştiren şahıslardan Ş.U (21) yakalandı. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan adresinde yakalanarak gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. Aynı zamanda adresinde çalıntı oto ses sistemleri de çıkan şahsın çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan olaya karışan şahsın da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince bulunan buzağı çiftliğe getirilerek hayvan sahibine teslim edildi. Buzağı ile annesinin buluşma anı duygulandırdı. Buzağı ile annesinin mutlulukları yürekleri ısıttı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
