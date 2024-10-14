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Çalınan Büyükbaş Hayvan Kars'ta Bulundu ve Sahibine Teslim Edildi

Çalınan Büyükbaş Hayvan Kars'ta Bulundu ve Sahibine Teslim Edildi
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Ardahan'da çalınan bir büyükbaş hayvan, Kars'ta yapılan yol kontrollerinde jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, hayvan sahibine teslim edildi.

Ardahan'da çalınan bir büyükbaş hayvan Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamaya takıldı. Kamyonetle götürülmeye çalışılan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, yapılan yol kontrollerinde Susuz ilçesi Yolboyu Köyü mülki sınırları içerisinde kontrol edilen bir araçta, belgesiz büyükbaş hayvan taşındığı tespit edildi. Yapılan araştırmada söz konusu hayvanın 12 Ekim 2024 tarihinde Ardahan'a bağlı Balıkçılar köyünden çalındığı anlaşıldı. Jandarma ekiplerince olay ile ilgili adli makamlara bilgi verilerek yasal işlem başlatılmış olup, Kars ve Ardahan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Kars'ta 1, Ardahan'da 1 olmak üzere, toplam 2 kişi gözaltına alınmış, kimlik bilgileri tespit edilen 2 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalındığı tespit edilen 1 büyükbaş hayvan Ardahan İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığımız, Halkımızın huzur ve güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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