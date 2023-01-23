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Çalınan araç bulunarak sahibine teslim edildi

3. Sayfa Haberleri

Çalınan araç bulunarak sahibine teslim edildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalınan araç jandarma ekipleri tarafından Kuyucak ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulunarak aynı gün sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalınan araç jandarma ekipleri tarafından Kuyucak ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulunarak aynı gün sahibine teslim edildi.

Olay, Nazilli ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. isimli şahsın park halindeki aracının çalındığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde araç Kuyucak ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette aynı gün bulunarak sahibine teslim edildi. Olay çevresi, geçiş güzergahları ve aracın bulunduğu yerlerdeki kameraların incelenmesi ve teknik çalışma sonucu aracı M.Ö. isimli şüphelinin çaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Nazilli Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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