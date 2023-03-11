California'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölüYaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi

- California'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi ABD'nin California eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi evlerinden tahliye edildi.

- California'yı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü

Yaklaşık 10 bin kişi tahliye edildi

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi evlerinden tahliye edildi.

ABD'nin batısında yer alan California eyaletinde "atmosferik nehir" adı verilen hava dalgası etkisini sürdürüyor. Eyaletin orta ve kuzey kesimlerini bir kez daha şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Yağışın yol açtığı sel nedeniyle yollarda büyük hasar meydana gelirken, nehirler taştı. Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us'a göre 25 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Meteoroloji Servisi ise 25 milyon kişinin "sel baskını tehlikesi" altında olduğunu aktardı. California Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Nancy Ward düzenlediği basın toplantısında olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 10 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu. California Valisi Newsom federal yardım talebinde bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden eyalette 34 bölgeyi kapsayacak şekilde talebi onaylayarak eyalete federal düzeyde mali yardımın önünü açtı.