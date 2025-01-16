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California'da Yeni Yangın Kontrol Altına Alındı, Kundaklama Şüphesiyle Gözaltılar Var

California'da Yeni Yangın Kontrol Altına Alındı, Kundaklama Şüphesiyle Gözaltılar Var
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California'nın güneyinde çıkan yeni yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Los Angeles'taki yangınlarda da kundaklamayla ilgili gözaltılar mevcut.

ABD'nin California eyaletinin güneyinde çıkan ve 34 dönüm alana yayılan yeni yangının kontrol altına alındığı, yangınla bağlantılı bir kişinin gözaltında olduğu belirtildi.

ABD'nin California eyaletinde yangınlarla mücadele sürüyor. San Bernardino County'de dün yerel saatle 14.00'da yeni bir yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın 20 dakika gibi kısa bir sürede evlere yaklaştı ve 34 dönüm alana yayıldı. Alevlerin 16.00 sıralarında ilerlemesini durdurmayı başaran ekipler yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, taksirle yangın çıkarma şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yangınlarda kundaklama şüphesi

California eyaletindeki Los Angeles'ta Palisades ve Eaton yangınlarını söndürmek için ekipler çalışmaları sürdürüyor. Los Angeles Polis Şefi Jim McDonnell pazartesi günü yaptığı açıklamada, 3 kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta ise yangınlarla bağlantılı gözaltına alınan 2 kişiden birinin yangını kasıtlı olarak çıkardığını kabul ettiği açıklanmıştı.

Yapılan son açıklamaya göre 7 Ocak'ta başlayan Palisades yangınında toplam 9, Eaton yangınında ise 16 kişi hayatını kaybetti. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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