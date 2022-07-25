California'da orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde cuma günü başlayan Oak yangını nedeniyle Mariposa County'de acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletinde cuma günü başlayan Oak yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. California Valisi Gavin Newsom'ın ofisinden yapılan açıklamada, Mariposa County'de acil durum ilan edildiği ve 3 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği aktarıldı. California Ormancılık ve Yangın Koruma Departmanı (Cal Fire), 11 itfaiye ekibi, 400'den fazla personel, 45 itfaiye aracı ve 4 helikopterle alevlere müdahale edildiği açıkladı. Cal Fire ayrıca, bölgeden tahliye edilen vatandaşların geçici olarak barınması için Mariposa'daki bir ilkokulda Kızıl Haç tarafından tahliye merkezi kurulduğunu bildirdi. Yosemite Milli Parkı'nı tehdit eden ve hızla yayılan alevler nedeniyle bölgeye elektrik sağlanamıyor.

Alevler Yosemite Milli Parkı'na yaklaşmıştı

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede çıkan Washburn yangını, Yosemite Milli Parkı'nın en güneyindeki dev sekoya ağaçlarına ev sahipliği yapan Mariposa Korusu'nu tehdit etmiş ve park yetkilileri yangının 60 ila 70 dönüm alanda devam ettiğini, alevlerin korunun alt tarafının yakınlarında olduğunu aktarmıştı. Mariposa Korusu, metrelerce yüksekliğe kadar büyüyebilen 500'den fazla dev sekoya ağacına ev sahipliği yapıyor. Koru 1857'de kurulurken, sekoyaların çok daha önce bölgede olduğu ve bazılarının 2 bin yıldan daha eski olduğu belirtiliyor. Yosemite Milli Parkı, 2021'de 3.3 milyondan fazla ziyaretçiyi çeken ve ülkede en çok ziyaret edilen milli parklardan biri.

California'da 2021'de 2.5 milyon dönümden fazla alan yandı

ABD'nin batısı, son yıllarda iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarından büyük zarar gördü. Cal Fire'a göre sadece California'da geçtiğimiz yıl 2.5 milyon dönümden fazla alan kül oldu. - CALİFORNİA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa