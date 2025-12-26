Haberler

California'yı vuran sel ve fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

California eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağlık durumları, hayatını kaybeden 4 kişiye yol açtı. Elektrik kesintileri ve tehlikeli hava koşulları nedeniyle acil durum ilan edildi.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan fırtına ve sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletini vuran şiddetli fırtınanın beraberinde getirdiği yoğun yağış ve sel, can kaybına yol açtı. Eyalet genelinde 4 kişi hayatını kaybetti. San Diego'da 23 metrelik bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu 64 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. MacKerricher Eyalet Parkı'nda ise kayalıklardaki 70'li yaşlarında bir kadın dev bir dalgaya kapılıp okyanusa sürüklenerek yaşamını yitirdi. Redding bölgesinde de bir sürücü sel sularına kapılan araçta mahsur kalarak hayatını kaybetti. Sacramento County'de ise şiddetli yağışta aracının kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpan bir şerif yardımcısı (kolluk kuvveti mensubu) yaşamını yitirdi. Şiddetli fırtına ve devrilen ağaçlar elektrik altyapısının büyük bir bölümüne zarar verdi. Eyalet genelinde yaklaşık 92 bin hanenin halen elektriksiz olduğu belirtildi.

Sierra Nevada dağlarında ise yoğun kar yağışı etkili oldu. Yetkililer, dağlara seyahatten kaçınılması ve yakın zamanda orman yangınlarından etkilenen bölgelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

California Valisi Gavin Newsom eyalette etkili olan şiddetli fırtına ve sel nedeniyle dün Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego ve Shasta'da acil durum ilan etmişti. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Ünlü futbolcunun Noel paylaşımı takipçilerini kızdırdı

Ünlü futbolcunun paylaştığı bu fotoğraf takipçilerini kızdırdı
Bahis soruşturmasında şok detay! Kendi maçına 'rakip kazanır' bahsi oynayan futbolcu kim?

Kendi maçına "rakip kazanır" bahsi oynayan futbolcu kim?
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu