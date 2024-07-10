Üye Girişi
Haberler

California'da Devam Eden Orman Yangınında 26 Bin 985 Dönüm Alan Kül Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California eyaletinde devam eden bu yılın en büyük orman yangınında şu ana kadar 26 bin 985 dönüm alan kül oldu. Yangınlar sonucunda yapılar hasar gördü ve alevlerin ünlü Neverland Çiftliği'ne ulaşması engellendi.

ABD'nin California eyaletinde devam eden bu yılın en büyük orman yangınında şu ana kadar 26 bin 985 bin dönüm alan kül oldu.

ABD'nin California eyaleti orman yangınlarıyla boğuşuyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre eyalet genelinde 3 bin 499 noktada devam eden yangınlar, 197 bin 288 dönümlük alanı küle çevirdi. 42 yapıda hasar meydana gelirken, 86 yapı ise kullanılamaz hale geldi. Eyaletin en büyük orman yangını olan ve cuma günü başlayan Santa Barbara County'deki Lake yangını giderek yayılırken, şu ana kadar 26 bin 985 dönümlük alan kül oldu. İtfaiyeciler, yangının yaklaşık 48 kilometre uzaklıkta bulunan Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği ünlü Neverland Çiftliği de dahil olmak üzere güneydeki evlere yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Eyaletteki en büyük orman yangınından yaklaşık 323 kilometre uzaklıktaki Vista yangını da giderek büyüyor. Pazar günü başlayan yangın şu ana kadar bin 200 dönümlük alana yayılırken, alevlerle mücadele sürüyor. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını California Çevre Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Bakmadan Geçme

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 10 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 | TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Rıza Kocaoğlu kimdir? Rıza Kocaoğlu kaç yaşında ve nereli? Rıza Kocaoğlu'nun hayatı! Emin Olcay kimdir? Emin Olcay nereli, kaç yaşında? Emin Olcay ne iş yapıyor? Kral balığı nedir? Kral balığı yenir mi? Kral balığı nerelerde olur? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Temmuz'da toplu taşıma kimlere ücretsiz olacak? 15 Temmuz'da İETT ücretsiz mi? TFF seçimleri ne zaman? TFF Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? BERBER/KUAFÖRLER ÇALIŞMA SAATİ | Berberler hangi gün kapalı, hangi günler açık? Kuaförler Pazar günü kapalı mı? Süper Kupa ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? Kova burcu kadını ve Terazi burcu erkeği uyumlu mudur? Kova erkeği ve Terazi kadını anlaşır mı? Kova kadını Terazi erkeğini nasıl etkiler? YÖK Başkanı Erol Özvar kimdir? Erol Özvar kaç yaşında, nereli? Malatya'da deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ne? İkinci öğretim programları kaldırılırsa ne olur? YKS yerleştirme kontenjanları ne olacak? İkinci öğretim programları neden kapatıldı? Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı mı?
Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı

Devlet üniversitelerinde 2. öğretim programları kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title