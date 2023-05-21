Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandılar

Çaldıkları ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Eskişehir'de bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, çaldıkları para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.U., Y.Y. ve G.T., ekiplerin çalışmaları sonucu üzerlerindeki çalıntı ziynet eşyaları ve bir miktar para ile suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Seçim Sonuçları
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2019
Eskişehir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title