Çaldıkları motosikletin rengini değiştirseler de JASAT'tan kaçamadılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldıkları motosikletin rengini değiştirseler de JASAT'tan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çaldıkları motosikletin rengini değiştirseler de JASAT'tan kaçamadılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan sonra farklı bir renge boyanan motosiklet, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan sonra farklı bir renge boyanan motosiklet, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde M.Ö.'ye ait motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT timlerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin F.S. (21) ve A.K. (25) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. F.S., JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheli ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Bulunan çalıntı motosikletin, farklı bir renge boyandığı ve şase numarasının silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.S. işlemleri için karakola götürülürken, diğer şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Motosiklet Elbistan JASAT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title