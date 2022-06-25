Çaldıkları motosikletin rengini değiştirseler de JASAT'tan kaçamadılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çalındıktan sonra farklı bir renge boyanan motosiklet, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından bulunurken, olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Akören Mahallesi'nde M.Ö.'ye ait motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. JASAT timlerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin F.S. (21) ve A.K. (25) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. F.S., JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer şüpheli ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Bulunan çalıntı motosikletin, farklı bir renge boyandığı ve şase numarasının silinmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.S. işlemleri için karakola götürülürken, diğer şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa