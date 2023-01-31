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Çaldıkları kamyoneti halatla çekerek götürdüler

3. Sayfa Haberleri

Çaldıkları kamyoneti halatla çekerek götürdüler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çaldıkları kamyoneti, halatla başka bir araca bağlayarak götüren zanlılar yakalanıp tutuklandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çaldıkları kamyoneti, halatla başka bir araca bağlayarak götüren zanlılar yakalanıp tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt ilçesinde park halindeki bir kamyonet ile ilaçlama makinesi tankı çalındı. Şikayet üzerine olaylarla ilgili inceleme başlatan Yeşilyurt Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekipleri yaptıkları çalışmalarda kimlikleri tespit edilen üç zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan O.G., M.T. ile B.Ö.'nün yapılan üst aramalarında 1 adet tabanca ile 8 adet fişek ele geçirilirken O.G.'nin daha önceki bir hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.G. ile M.T. tutuklanırken B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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