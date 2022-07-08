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Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulama sırasında durdurdukları araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bakır kablo ve demir ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulama sırasında durdurdukları araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bakır kablo ve demir ele geçirildi.

Jandarma ekipleri merkez ilçeye bağlı bir köyde gece 02.00 sıralarında yaptıkları önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. S.R. ve N.Z. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrolde yaklaşık 40 metre uzunluğunda toprak altı bakır kablo ve 200 kilogram demir parçalarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin alınan ifadesinde bu malzemeleri köyde faaliyet gösteren bir tekstil iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Düzce 3. Sayfa Haberler

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