Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

3. Sayfa Haberleri

Çaldığı silahı toprağa gömmüş, paraları odunluğa saklamış

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan silah toprağa gömülü halde, paraların olduğu çanta da kömürlükte bulundu.

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanırken, çalınan silah toprağa gömülü halde, paraların olduğu çanta da kömürlükte bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği ekipler, ilçede bir otomobilden çalınan para ve silah olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli şahsı ve yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, ekiplerde evde arama yaptı. Şahsın otodan çaldığı 40 bin 987 TL para dolu çanta kömürlükte ele geçirilirken, çalınan silah da gömüldüğü topraktan çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title